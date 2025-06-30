На Белоруссию готовилось нападение: КГБ провел сложную операцию

Белорусский комитет государственной безопасности обнаружил готовящуюся атаку на страну. Благодаря действиям спецслужбы ударов по республике удалось избежать. КГБ предупредил диверсию на стратегические объекты страны, говорится в материале телеканала ОНТ.
По имеющимся сведениям, комитету государственной безопасности удалось тайно провести масштабную специальную операцию. Ее кодовое название — «Гарпун», отмечают источники. Сама операция длилась 732 дня.
В ходе подготовленных действий сотрудники КГБ смогли обнаружить организатора преступной группы, планировавшей атаку. Отмечается, что удары должны были быть нанесены беспилотными летательными аппаратами. Соответствующими дронами злоумышленники хотели подорвать ряд стратегических объектов на территории Белоруссии, сказано в материале.
Уточняется, что организатора группировки вывезли из-за рубежа. О соучастниках и деталях плана преступников информации не поступало.
В России, тем временем, продолжается борьба с недобросовестными гражданами. Так, Генпрокуратуре и ФНС удалось предотвратить уклонение от уплаты налогов на сумму свыше семи миллиардов рублей. Средства могли быть выведены нелегально при реализации национальных проектов. Однако ведомства организовали масштабную работу. Они обнаружили и пресекли факты уклонения крупных участников нацпроектов от налоговых обязательств. Средства могли быть направлены в теневой оборот с использованием процедур фиктивного банкротства.
Кроме того, над российскими территориями продолжают ежедневно уничтожать БПЛА. Так, в течение ночи 28 июня средства противовоздушной обороны ликвидировали 31 украинский дрон. Большая часть их них перехвачена над Крымским полуостровом. Еще шесть БПЛА уничтожили над Брянской областью, пять — над Смоленским регионом. Над акваторией Чёрного моря ликвидировали пять дронов, над Азовским — два.
Ночью 30 июня беспилотную опасность объявили в Краснодарском крае. В МЧС России уведомили жителей о возможном падении фрагментов БПЛА. Гражданам порекомендовали отойти от окон и найти укрытие без стекол.