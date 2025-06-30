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WSJ: Трамп распорядился нанести удар по Ирану по настоянию сенатора Грэма

Экс-помощник Грэма сравнил отношения сенатора и Трампа с «хоккейной дракой».

Источник: Аргументы и факты

Сенатор Конгресса США Линдси Грэм* смог убедить главу Белого дома Дональда Трампа в необходимости нанести удар по ядерным объектам в Иране, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Цели на иранской территории были атакованы американскими военными в ночь на 22 июня.

«Грэм снова оказался в ближнем кругу президента и смог убедить его пойти против своих ориентированных на внутреннюю политику склонностей и одобрить высокорискованный удар по Ирану», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что сенатор, который является республиканцем, регулярно подвергается критике со стороны однопартийцев. При этом он активно взаимодействует с демократами по вопросам международной политики, в том числе по теме поддержки Киева.

Грэм также продвигает масштабные торговые санкции против России и находится в тесном контакте с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Вместе с тем после неудачной встречи Трампа с украинским лидером сенатор публично раскритиковал последнего.

Кроме того, в публикации представлено мнение бывшего помощника Грэма, который описал отношения парламентария и Трампа как «иногда похожие на хоккейную драку». В то же время это не мешает политикам периодически играть вместе в гольф.

Напомним, ранее полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США предупредили Иран об ударах по ядерным объектам «за два часа» до их нанесения.

* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

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