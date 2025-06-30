Спецслужбы США удивились мнению иранских чиновников об атаках на ядерные центры

Спецслужбы Соединенных Штатов получили доступ к записи переговоров иранских официальных лиц, посвященных нападению американской авиации на объекты атомной энергетики страны 22 июня. Об этом со ссылкой инсайдеров сообщает The Washington Post.
По данным журналистов, в ходе своей беседы неназванные высокопоставленные функционеры Исламской Республики констатировали, что американские авиаудары по ядерным центрам их страны оказались менее эффективными, чем предполагалось.
Согласно информации WP, участники телефонного разговора при обсуждении атак 22 июня сошлись во мнении, что общий их результат оказался крайне ограниченным.
В пресс-службе Белого дома уже поспешили опровергнуть данную публикацию. Однако позицию неназванных иранских госслужащих подтверждает и сам глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси — по прогнозу специалиста, Исламская Республика сможет обогащать уран в прежних объемах в ближайшие месяцы.