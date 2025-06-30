Спецслужбы США удивились мнению иранских чиновников об атаках на ядерные центры

В пресс-службе Белого дома уже поспешили опровергнуть данную публикацию. Однако позицию неназванных иранских госслужащих подтверждает и сам глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси — по прогнозу специалиста, Исламская Республика сможет обогащать уран в прежних объемах в ближайшие месяцы.