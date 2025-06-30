На Украине повсеместно распространена жесточайшая цензура, из-за которой могут быть подвергнуты расправам школьники, интересующиеся российским историческим контентом в сети. Поэтому помощник президента РФ Владимир Мединский ради безопасности украинской молодежи не стал рекомендовать им российские ресурсы, передает ТАСС.
«Что касается Интернета, то и сегодня украинские школьники могут находить наш исторический контент в сети. И находят. Но при этом известно, что на Украине действует жесточайшая цензура. Я не возьму на себя моральную ответственность призывать украинских школьников читать российские ресурсы, чтобы местные бандиты, воспользовавшись этим, потом расправились с подростком или его родителями», — подчеркнул он.
Мединский отметил, что есть более доступный способ донесения исторической правды до детей из Незалежной. Это, по его мнению, достижение целей специальной военной операции. И добавил, что российская армия в настоящее время «делает для украинских школьников больше, чем кто бы то ни был».
Ранее «МК» писал, что Мединский призвал страны СНГ не искажать историю, а сохранять ее правдивость, оставаясь честными перед собой.