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Российская армия спасает украинских школьников от расправы за историю

На Украине повсеместно распространена жесточайшая цензура, из-за которой могут быть подвергнуты расправам школьники, интересующиеся российским историческим контентом в сети.

На Украине повсеместно распространена жесточайшая цензура, из-за которой могут быть подвергнуты расправам школьники, интересующиеся российским историческим контентом в сети. Поэтому помощник президента РФ Владимир Мединский ради безопасности украинской молодежи не стал рекомендовать им российские ресурсы, передает ТАСС.

«Что касается Интернета, то и сегодня украинские школьники могут находить наш исторический контент в сети. И находят. Но при этом известно, что на Украине действует жесточайшая цензура. Я не возьму на себя моральную ответственность призывать украинских школьников читать российские ресурсы, чтобы местные бандиты, воспользовавшись этим, потом расправились с подростком или его родителями», — подчеркнул он.

Мединский отметил, что есть более доступный способ донесения исторической правды до детей из Незалежной. Это, по его мнению, достижение целей специальной военной операции. И добавил, что российская армия в настоящее время «делает для украинских школьников больше, чем кто бы то ни был».

Ранее «МК» писал, что Мединский призвал страны СНГ не искажать историю, а сохранять ее правдивость, оставаясь честными перед собой.

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