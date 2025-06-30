Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге вызвали волну возмущений в Баку: делегация страны отказалась от мероприятий в Москве

В пятницу, 27 июня, в Екатеринбурге произошли задержания азербайджанцев. Более 50 иностранцев были доставлены в отдел полиции. Среди них оказались раненые и, в том числе, погибшие, по сведениям зарубежного Министерства иностранных дел. Азербайджан обвинил Россию в якобы насилии и призвал к следственным действиям. В связи с инцидентом члены парламентской делегации решили не принимать участия в мероприятиях, которые вскоре состоятся в Москве. Об этом свидетельствует заявление парламента республики.