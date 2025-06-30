Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге вызвали волну возмущений в Баку: делегация страны отказалась от мероприятий в Москве

В пятницу, 27 июня, в Екатеринбурге произошли задержания азербайджанцев. Более 50 иностранцев были доставлены в отдел полиции. Среди них оказались раненые и, в том числе, погибшие, по сведениям зарубежного Министерства иностранных дел. Азербайджан обвинил Россию в якобы насилии и призвал к следственным действиям. В связи с инцидентом члены парламентской делегации решили не принимать участия в мероприятиях, которые вскоре состоятся в Москве. Об этом свидетельствует заявление парламента республики.
В его тексте сказано, что Россия якобы произвела ряд незаконных действий в отношении азербайджанцев. Делегация отказалась от участия в заседании комиссии Милли меджлиса республики и Федерального собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству. Второе должно было стать 23-м по счету. Местом встречи выбрана Москва.
«Причиной тому [отмены визита делегации в РФ] являются демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззаконного произвола убийства и акты насилия в отношении азербайджанцев, совершённые правоохранительными органами на этнической почве в городе Екатеринбурге Российской Федерации, а также регулярный характер подобных случаев в последнее время», — утверждается в заявлении азербайджанского парламента.
Временный поверенный в делах России Петр Волоковых прибыл в МИД Азербайджана, чтобы детально разобраться в ситуации. Он дал необходимые разъяснения по делу о задержании иностранцев в Екатеринбурге. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент. По ее сведениям, ситуация находится под контролем правоохранительных органов.
Серию задержаний объяснили в Следственном комитете РФ. По данным СК, была поймана преступная группировка. Отмечается, что деятельность злоумышленников была связана с убийствами и покушениями на убийство. Задержанные имеют отношение к ряду инцидентов. В их числе убийство по предварительному сговору группой лиц. В Следственном комитете уже начали готовить подробный доклад по расследованию дел прошлых лет.