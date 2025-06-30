Килинкаров: новый закон о выборах Киев будет прописывать под Зеленского

«Само собой, Зеленский поставил задачу остаться у власти. В этом вообще сомнений никаких нет. Тут вопрос в том, согласится ли Запад на такое решение. И самое главное, признает ли такие выборы Российская Федерация с точки зрения легитимности избранного президента. Это очень сложная задача. Я не уверен, что в Киеве смогут ее решить», — подытожил Килинкаров.