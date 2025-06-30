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Килинкаров: новый закон о выборах Киев будет прописывать под Зеленского

Украинский парламент работает над законопроектом о проведении выборов после завершения боевых действий.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим, разрабатывая специальный законопроект о проведении выборов на Украине, будет стремиться удовлетворить запросы Запада и одновременно делать всё возможное, чтобы оставить при власти Владимира Зеленского.

Об этом в беседе с aif.ru сказал политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Ранее стало известно, что украинский парламент работает над специальным законопроектом о проведении в стране выборов после завершения боевых действий.

«Старый закон о выборах, думаю, не удовлетворяет западных кураторов, в частности США. В условиях диктатуры, которая, в общем-то, давно установилась на территории Украины, с учетом запретов политических партий и так далее, это должен быть закон, который по меньшей мере обеспечил бы возможность вообще в принципе проведения выборов», — сказал Килинкаров.

Эксперт отметил, что сейчас украинские власти ломают голову над тем, чтобы прописанные нормы, с одной стороны, максимально удовлетворяли их запросы, с другой — удовлетворяли требования Запада для признания выборов легитимными.

«Само собой, Зеленский поставил задачу остаться у власти. В этом вообще сомнений никаких нет. Тут вопрос в том, согласится ли Запад на такое решение. И самое главное, признает ли такие выборы Российская Федерация с точки зрения легитимности избранного президента. Это очень сложная задача. Я не уверен, что в Киеве смогут ее решить», — подытожил Килинкаров.

Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на действующее в стране военное положение. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.