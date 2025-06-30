JPost узнала, чего ждет руководство Ирана для начала переговоров с США

По его словам, остается неясным, связан ли отказ Хаменеи дать соответствующее распоряжение с тем, что он против этого, или с тем, что с ним трудно поддерживать связь. После начала ударов со стороны Израиля по Ирану верховный лидер скрывался в бункере на северо-востоке Тегерана, писал Iran International.