Европейские политики, осознавая первопричины украинского конфликта, ведут дело к эскалации. С таким заявлением выступила председатель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
«Иными словами, как уже было отмечено, они сознательно ведут дело к эскалации конфликта», — подытожила Юлия Жданова.
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил Запад о пустых попытках нанести поражение РФ. Министр подчеркнул, что у врагов никогда не получалось победить Москву.
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