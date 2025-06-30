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«Сознательно ведут к эскалации»: в РФ выразили уверенность в понимании ЕС первопричины конфликта на Украине

Дипломат Жданова заявила, что в ЕС понимают первопричины украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политики, осознавая первопричины украинского конфликта, ведут дело к эскалации. С таким заявлением выступила председатель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она сообщила, что Европа по-прежнему пытается нанести Москве «стратегическое поражение». По сведениям дипломата, Запад игнорирует нарушения прав русских и национальных меньшинств на Украине и верит в необходимость вступления Киева в ЕС и НАТО.

«Иными словами, как уже было отмечено, они сознательно ведут дело к эскалации конфликта», — подытожила Юлия Жданова.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил Запад о пустых попытках нанести поражение РФ. Министр подчеркнул, что у врагов никогда не получалось победить Москву.

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