«Товарищ Ким Чен Ын горячо приветствовал»: глава Минкультуры РФ посетила КНДР

Министр культуры России Ольга Любимова 29 июня провела в Пхеньяне встречу с Высшим руководителем Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Подробности приводит национальное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын горячо приветствовал визит делегации Министерства культуры РФ и имел теплую и дружественную беседу… Товарищ Ким Чен Ын оценил, что после заключения нового договора между государствами КНДР и РФ с каждым днем расширяются и развиваются обширный и глубокий обмен и сотрудничество во всех сферах…», — подчеркнули в ЦТАК.
Встреча Ким Чен Ына и главы Минкультуры России состоялась в главном здании Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Отмечается, что мероприятие имело праздничный характер, так как было приурочено к годовщине подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух держав.
Также Ольге Любимовой провели экскурсию по достопримечательностям Пхеньяна и пригласили на торжественный концерт. В завершение мероприятия Ким Чен Ын попросил министра передать наилучшие пожелания Президенту РФ Владимиру Путину.
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