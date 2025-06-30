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«Товарищ Ким Чен Ын горячо приветствовал»: глава Минкультуры РФ посетила КНДР

Министр культуры России Ольга Любимова 29 июня провела в Пхеньяне встречу с Высшим руководителем Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном.

Министр культуры России Ольга Любимова 29 июня провела в Пхеньяне встречу с Высшим руководителем Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном. Подробности приводит национальное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын горячо приветствовал визит делегации Министерства культуры РФ и имел теплую и дружественную беседу… Товарищ Ким Чен Ын оценил, что после заключения нового договора между государствами КНДР и РФ с каждым днем расширяются и развиваются обширный и глубокий обмен и сотрудничество во всех сферах…», — подчеркнули в ЦТАК.

Встреча Ким Чен Ына и главы Минкультуры России состоялась в главном здании Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Отмечается, что мероприятие имело праздничный характер, так как было приурочено к годовщине подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух держав.

Также Ольге Любимовой провели экскурсию по достопримечательностям Пхеньяна и пригласили на торжественный концерт. В завершение мероприятия Ким Чен Ын попросил министра передать наилучшие пожелания Президенту РФ Владимиру Путину.

Сложно переоценить значение российско-корейского сотрудничества. Ранее эксперт Алексей Суконкин в эксклюзивной беседе с «МК» объяснил, зачем в Россию собираются приехать 5 тысяч военных строителей из КНДР.

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