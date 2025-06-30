«Товарищ Ким Чен Ын горячо приветствовал»: глава Минкультуры РФ посетила КНДР

«Товарищ Ким Чен Ын горячо приветствовал визит делегации Министерства культуры РФ и имел теплую и дружественную беседу… Товарищ Ким Чен Ын оценил, что после заключения нового договора между государствами КНДР и РФ с каждым днем расширяются и развиваются обширный и глубокий обмен и сотрудничество во всех сферах…», — подчеркнули в ЦТАК.