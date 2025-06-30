Иранские чиновники удивились «слабости» ударов США по ядерным объектам

«Администрация Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но категорически не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трёх ядерных объектах, ставших целями американской операции», — отмечает издание.