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Иранские чиновники удивились «слабости» ударов США по ядерным объектам

Иранские власти ожидали более серьёзных последствий от американских ударов по ядерным объектам. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на перехваченную конфиденциальную переписку иранских чиновников.

Источник: Life.ru

«Соединённые Штаты получили перехваченную переписку между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими военные удары США по ядерной программе Ирана в этом месяце и отмечавшими, что атака оказалась менее разрушительной, чем они ожидали», — пишет WP.

По данным издания, эта информация позволяет получить более полную картину ситуации на Ближнем Востоке, чем та, которую ранее представил президент США Дональд Трамп. Республиканец говорил о полном уничтожении ядерной программы Тегерана.

«Администрация Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но категорически не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трёх ядерных объектах, ставших целями американской операции», — отмечает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность существования у Ирана некоего тайного ядерного объекта. Американский лидер не предоставил конкретной информации о его местоположении. Он также считает маловероятной успешную эвакуацию обогащённого урана Тегераном, учитывая высокую сложность и риски подобной операции.

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