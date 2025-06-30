Иранские чиновники удивились «слабости» ударов США по ядерным объектам

«Соединённые Штаты получили перехваченную переписку между высокопоставленными иранскими чиновниками, обсуждавшими военные удары США по ядерной программе Ирана в этом месяце и отмечавшими, что атака оказалась менее разрушительной, чем они ожидали», — пишет WP.
По данным издания, эта информация позволяет получить более полную картину ситуации на Ближнем Востоке, чем та, которую ранее представил президент США Дональд Трамп. Республиканец говорил о полном уничтожении ядерной программы Тегерана.
«Администрация Трампа не оспаривала существование перехваченного сообщения, о котором ранее не сообщалось, но категорически не согласилась с выводами иранцев и поставила под сомнение их способность оценить ущерб на трёх ядерных объектах, ставших целями американской операции», — отмечает издание.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность существования у Ирана некоего тайного ядерного объекта. Американский лидер не предоставил конкретной информации о его местоположении. Он также считает маловероятной успешную эвакуацию обогащённого урана Тегераном, учитывая высокую сложность и риски подобной операции.