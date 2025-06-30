Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, от чего зависит динамика переговоров по Украине

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, находясь в Минске в рамках мероприятий ЕАЭС, отметил, что развитие переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта определяется позицией Киева и Вашингтона.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, находясь в Минске в рамках мероприятий ЕАЭС, отметил, что развитие переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта определяется позицией Киева и Вашингтона. Его заявление распространил белорусский телеканал «Первый информационный».

«Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона», — заявил представитель Кремля.

Он уточнил, что российская позиция достаточно ясна, подчеркнув, что на переговорах недопустимо игнорировать фактическую обстановку на местах. Одновременно РФ рассчитывает, что время проведения третьего этапа прямых российско-украинских консультаций определится в обозримом будущем, заключил Песков.

Ранее, на минувшей неделе, президент РФ Владимир Путин в ходе общения с международными журналистами на Петербургском международном экономическом форуме заявил о готовности Москвы возобновить диалог с Украиной на базе условий, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с началом переговоров, указав, что затягивание способно усугубить положение Украины. По словам российского лидера, проведение консультаций возможно после 22 июня 2025 года.

Читайте также: Песков ответил на вопрос об отношении российских армян к ситуации в Армении.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше