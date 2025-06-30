Стало известно, от чего зависит динамика переговоров по Украине

Ранее, на минувшей неделе, президент РФ Владимир Путин в ходе общения с международными журналистами на Петербургском международном экономическом форуме заявил о готовности Москвы возобновить диалог с Украиной на базе условий, согласованных в Стамбуле в 2022 году. Он призвал Киев не затягивать с началом переговоров, указав, что затягивание способно усугубить положение Украины. По словам российского лидера, проведение консультаций возможно после 22 июня 2025 года.