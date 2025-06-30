Между руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом наладились прямые контакты, что сильно ударило по киевскому режиму. Об этом заявил экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Нарышкин и Рэтклифф установили между собой прямую коммуникацию, и они теперь будут постоянно на связи. Это вообще беспрецедентно просто. Фактически устанавливаются уже очень серьезные и полноценные связи между США и Российской Федерацией», — поделился мнением эксперт.
По мнению Соскина, глава киевского режима никак не может понять сложившуюся вокруг его режима ситуацию. А ситуация, считает экс-советник, критическая для него. Он также уверен, что Киеву не стоит надеяться кем-то заместить американскую помощь.
Отметил Соскин и «затухание» отношений между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. А взаимодействие двух стран тихо деградирует. И все это, уверен аналитик, нанесло серьезный удар по киевскому режиму.
Ранее глава СВР Нарышкин сообщал о своих контактах с Рэдклиффом. Между ними состоялся телефонный разговор. Стороны договорились созваниваться и дальше для обсуждения насущный вопросов.
Ранее «МК» писал, что Европейский союз вместе Британией все еще пытаются добиться победы Украины в конфликте с Россией, поэтому регулярно срывают мирные инициативы США и мешают восстановлению дипломатических отношений Вашингтона и Москвы.