РФ и США нанесли Зеленскому беспрецедентный удар

«Нарышкин и Рэтклифф установили между собой прямую коммуникацию, и они теперь будут постоянно на связи. Это вообще беспрецедентно просто. Фактически устанавливаются уже очень серьезные и полноценные связи между США и Российской Федерацией», — поделился мнением эксперт.