В США осадили Зеленского за новые требования по ЗРК Patriot

«Перед конференцией, когда бушевала война между Израилем и Ираном, украинцам пришлось отложить свои просьбы, поскольку американцам нужны были ракеты Patriot на Ближнем Востоке. Теперь, когда Ближний Восток затихает — по крайней мере, на время, — представители Киева снова просят о военной помощи», — говорится в статье.