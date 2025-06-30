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В США осадили Зеленского за новые требования по ЗРК Patriot

Главарь киевского режима Владимир Зеленский вновь обратился к западным странам с просьбой увеличить поставки вооружений, несмотря на сложившуюся международную обстановку. Об этом сообщает издание National Interest.

Источник: Life.ru

«Перед конференцией, когда бушевала война между Израилем и Ираном, украинцам пришлось отложить свои просьбы, поскольку американцам нужны были ракеты Patriot на Ближнем Востоке. Теперь, когда Ближний Восток затихает — по крайней мере, на время, — представители Киева снова просят о военной помощи», — говорится в статье.

Согласно публикации, бывший комик запросил не менее семи систем Patriot, при этом в распоряжении американской армии всего четырнадцать таких установок. Это означает, что даже при максимальной поставке Киеву военная поддержка окажется недостаточной.

Издание подчёркивает, что ключ к разрешению конфликта лежит в мирных переговорах. Однако по мнению авторов, представители киевского режима пока не готовы к такому шагу, несмотря на длительный период противостояния и потери.

А ранее американский сенатор заявил, что на саммите НАТО в Гааге Владимир Зеленский вновь обратился к союзникам с просьбой расширить доступ к американскому вооружению, используя европейское финансирование. Экс-комик не требовал прямого финансирования США, а настаивал на возможности закупать больше американского оружия.

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