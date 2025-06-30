Азербайджан назвал провокацией и фейком заявление от имени диаспоры в РФ

Напомним, 29 июня парламент Азербайджана сообщил об отмене визита своих депутатов в Россию из-за инцидента в Екатеринбурге. До этого в СУ СКР по Свердловской области проинформировали о пресечении на Урале деятельности этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах.