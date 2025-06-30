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Азербайджан назвал провокацией и фейком заявление от имени диаспоры в РФ

Госкомитет Азербайджана отметил, что заявление не имеет никакого отношения к азербайджанской общине в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Провокацией является заявление в Сети якобы от имени азербайджанской диаспоры в РФ с критикой позиции Баку на события в Екатеринбурге, сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Речь идёт об обращении, опубликованном в Telegram-канале «АДР — Азербайджанская диаспора России». Ведомство назвало это сообщество в мессенджере фейковым.

«Распространение такой информации фальшивым Telegram-каналом — это провокация, направленная против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России», — отметили в комитете.

В сообщении также подчёркивается, что это заявление не имеет никакого отношения к азербайджанской общине, проживающей в России.

Напомним, 29 июня парламент Азербайджана сообщил об отмене визита своих депутатов в Россию из-за инцидента в Екатеринбурге. До этого в СУ СКР по Свердловской области проинформировали о пресечении на Урале деятельности этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах.