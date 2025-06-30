Михаил Котюков: Состоянию атмосферного воздуха мы уделяем самое пристальное внимание

Главный вопрос обсуждения — реализация в городах — участниках проекта ключевых мероприятий по сокращению выбросов в атмосферу и улучшению экологической обстановки.
Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина необходимо добиться поэтапного снижения выбросов опасных загрязняющих веществ в Красноярске и Норильске к концу 2026 года, в Минусинске, Ачинске, Лесосибирске — до конца 2036 года.
Для достижения разработаны и реализуются комплексные планы мероприятий.
Так, в Красноярске и Минусинске проводится масштабная работа по переводу частного сектора на более экологичные источники теплоснабжения.
Переход на современные автоматические котлы позволяет жителям экономить до 30% на топливе, а также существенно сокращает выбросы в атмосферу. Красноярцы и минусинцы уже оценили преимущества новых экологичных систем. В столице края в этом году заменят старые печи и котлы на современные автоматические в более 1130 домах, в Минусинске — почти в 500.
«Состоянию атмосферного воздуха мы уделяем самое пристальное внимание, — особо отметил губернатор. — Край реализует федеральный проект “Чистый воздух”, чтобы существенно снизить выбросы загрязняющих веществ в городах-участниках. Проект комплексный, важно обеспечить централизованную работу всех заинтересованных сторон. Необходимо держать ситуацию на постоянном контроле».
По мнению федеральных экспертов, Красноярский край занимает лидирующие позиции в стране по переводу частного сектора на автоматические твердотопливные котлы. Опыт региона учтен при разработке специальной программы Минстроя РФ, которая позволит распространить эту практику на населенные пункты Сибири, которые не являются участниками проекта «Чистый воздух».
Также Михаил Котюков акцентировал внимание на организации эффективного взаимодействия с Республикой Хакасия по координации действий по реализации проекта «Чистый воздух». Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ.
На особом контроле штаба — реализация программ по экологической модернизации производств крупными предприятиями. Только в Красноярске компании уже выделили на мероприятия по снижению выбросов более 56 млрд рублей, в том числе средства вкладывают в установку современных фильтров и передового оборудования.
Кроме того, полностью выполнена программа по закрытию устаревших и неэффективных котельных, что позволило сократить объем выбросов в атмосферу. Также участники регионального штаба обсудили ввод ограничений на использование твёрдого топлива юридическими лицами и ИП в ряде городов края. Так, в новом отопительном сезоне в Красноярске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске, Канске, Назарове начнет действовать запрет на использование твердого топлива предприятиями, в связи с чем им необходимо заменить старое оборудование на более экологичное. В помощь им предлагают систему мер государственной поддержки, которая включает льготные и микрозаймы, а также субсидии субъектам МСП. Эти меры востребованы среди предпринимателей, за консультациями уже обратились более 100 малых и средних компаний.