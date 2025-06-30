Михаил Котюков: Состоянию атмосферного воздуха мы уделяем самое пристальное внимание

Кроме того, полностью выполнена программа по закрытию устаревших и неэффективных котельных, что позволило сократить объем выбросов в атмосферу. Также участники регионального штаба обсудили ввод ограничений на использование твёрдого топлива юридическими лицами и ИП в ряде городов края. Так, в новом отопительном сезоне в Красноярске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске, Канске, Назарове начнет действовать запрет на использование твердого топлива предприятиями, в связи с чем им необходимо заменить старое оборудование на более экологичное. В помощь им предлагают систему мер государственной поддержки, которая включает льготные и микрозаймы, а также субсидии субъектам МСП. Эти меры востребованы среди предпринимателей, за консультациями уже обратились более 100 малых и средних компаний.