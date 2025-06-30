Килинкаров: выборы президента Украины пройдут не позднее весны 2026 года

Процесс выборов на Украине будет запущен не позднее весны следующего года. Такой прогноз в беседе с aif.ru сделал политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Ранее стало известно, что украинский парламент работает над специальным законопроектом о проведении в стране выборов после завершения боевых действий.
«Сейчас киевский режим ломает голову над тем, чтобы прописанные нормы, с одной стороны, максимально удовлетворяли их запросы, с другой — удовлетворяли требования Запада для признания выборов легитимными… Само собой, Зеленский поставил задачу остаться у власти. Тут вопрос в том, согласится ли Запад на такое решение. И самое главное, признает ли такие выборы Российская Федерация с точки зрения легитимности избранного президента», — сказал Килинкаров.
Эксперт отметил, что данная задача для Киева архисложная, и есть большие сомнения, что он сможет ее решить.
«Как они там будут выходить из этой ситуации, как пропишут закон, как проведут выборы, мне пока что неясно. Но они к этому готовятся. И, скорее всего, этот процесс может быть запущен осенью этого года или как крайний срок — весной следующего», — подытожил Килинкаров.
Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили, сославшись на действующее в стране военное положение. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года.