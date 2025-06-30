«Сейчас киевский режим ломает голову над тем, чтобы прописанные нормы, с одной стороны, максимально удовлетворяли их запросы, с другой — удовлетворяли требования Запада для признания выборов легитимными… Само собой, Зеленский поставил задачу остаться у власти. Тут вопрос в том, согласится ли Запад на такое решение. И самое главное, признает ли такие выборы Российская Федерация с точки зрения легитимности избранного президента», — сказал Килинкаров.