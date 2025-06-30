Члены Национального железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Великобритании (RMT) обратились к Кабинету министров страны с требованием о прекращении поставок военной помощи киевскому режиму. Подробности приводит издание The Telegraph.
Согласно имеющимся данным, представители рабочего движения хотят, чтобы действующее Правительство от Лейбористской партии приняло участие в процессе по мирному завершению украинского конфликта.
Как указали в The Telegraph, члены RMT обращают внимание на огромные убытки бюджета Соединенного Королевства, вызванные «безуспешными попытками добиться военного поражения России».
Стоит отметить, что раздражение британского рабочего класса является вполне оправданным. Ранее в СМИ стало известно, что Правительство Великобритании разрабатывает стратегию прямого военного конфликта с Российской Федерацией.