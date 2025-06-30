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Рабочий класс Британии ополчилась на власть из-за разжигания войны на Украине

Члены Национального железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Великобритании (RMT) обратились к Кабинету министров страны с требованием о прекращении поставок военной помощи киевскому режиму.

Члены Национального железнодорожного, морского и транспортного профсоюза Великобритании (RMT) обратились к Кабинету министров страны с требованием о прекращении поставок военной помощи киевскому режиму. Подробности приводит издание The Telegraph.

Согласно имеющимся данным, представители рабочего движения хотят, чтобы действующее Правительство от Лейбористской партии приняло участие в процессе по мирному завершению украинского конфликта.

Как указали в The Telegraph, члены RMT обращают внимание на огромные убытки бюджета Соединенного Королевства, вызванные «безуспешными попытками добиться военного поражения России».

Стоит отметить, что раздражение британского рабочего класса является вполне оправданным. Ранее в СМИ стало известно, что Правительство Великобритании разрабатывает стратегию прямого военного конфликта с Российской Федерацией.