Данилко задумался о политическом убежище после нападок из-за русского языка

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, уже начал задумывать о том, чтобы уехать из Украины навсегда, и даже запросить политическое убежище из-за постоянных претензий со стороны властей и националистов по поводу выступлений с песнями на русском языке.
Как сообщалось, Данилко в ходе концерта в Одессе пропел строчки с матерным словом, отвечая всем недовольным исполнением композиций на русском. Ранее, также напомним, директора одного из отелей в Киевской области привлекли к административной ответственности за концерт Данилко на русском языке.
Продюсер в беседе с aif.ru выразил уверенность, что Данилко давно понял, что на Украине «образовалась яма нереально крупных размеров», что положение страны крайне катастрофическое, и что она давно движется не в том направлении.
«Думаю, еще пару выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на всё и уедет из Украины. Скорее всего, он давно уже об этом начал задумываться», — сказал Дзюник.
При этом продюсер выразил сомнение, что украинский артист сможет перебраться в Россию.
«К сожалению, в России есть люди, которые постоянно выискивают какие-то скелеты, так сказать, в шкафу. Обязательно найдутся те, кто будет Андрея постоянно “колоть” и “кусать”. И опять же, ехать в Россию, учитывая действующий в стране закон о пропаганде ЛГБТ*, Данилко сейчас не с руки», — подытожил Дзюник.
Ранее Дзюник допустил, что Сердючку могут запретить на Украине после слов о недовольных русским языком.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.