Данилко задумался о политическом убежище после нападок из-за русского языка

«К сожалению, в России есть люди, которые постоянно выискивают какие-то скелеты, так сказать, в шкафу. Обязательно найдутся те, кто будет Андрея постоянно “колоть” и “кусать”. И опять же, ехать в Россию, учитывая действующий в стране закон о пропаганде ЛГБТ*, Данилко сейчас не с руки», — подытожил Дзюник.