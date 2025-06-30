«Продолжают играть в политиканство»: азербайджанцы осудили власти Баку за использование медиа против РФ

В пятницу, 27 июня, в Екатеринбурге произошел инцидент. Несколько десятков азербайджанцев оказались в полицейском участке. Власти Баку, не дожидаясь объяснений, обвинили Россию в якобы насилии над задержанными. В ответ на соответствующие заявления азербайджанцы в РФ осудили местное руководство за попытки разрушить отношения с Москвой. Об этом сказано в сообщении, опубликованном иностранной общиной.