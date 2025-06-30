«Продолжают играть в политиканство»: азербайджанцы осудили власти Баку за использование медиа против РФ

В пятницу, 27 июня, в Екатеринбурге произошел инцидент. Несколько десятков азербайджанцев оказались в полицейском участке. Власти Баку, не дожидаясь объяснений, обвинили Россию в якобы насилии над задержанными. В ответ на соответствующие заявления азербайджанцы в РФ осудили местное руководство за попытки разрушить отношения с Москвой. Об этом сказано в сообщении, опубликованном иностранной общиной.
Зарубежные граждане подчеркнули, что Баку намеренно разжигает конфликт в медиа. При этом, утверждается в заявлении, российская азербайджанская община сейчас находится в потрясенном состоянии после задержаний на Урале и нуждается в поддержке.
«Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с Российской Федерацией», — указано в сообщении.
Члены азербайджанской парламентской делегации, в это время, уведомили о решении по мероприятиям в Москве. Они не прибудут в Россию из-за инцидента на Урале.