В России начинается второй этап цифровой регистрации мигрантов с биометрией

Информация, переданная через RuID, станет частью персонализированного цифрового профиля. Такой профиль получит уникальный код и может в перспективе заменить бумажные патенты. В нём будет фиксироваться история пересечений государственной границы и другая значимая информация. По данным МВД, внедрение цифровой системы должно ускорить доступ к государственным сервисам, а также позволит заранее выяснить, не действуют ли в отношении въезжающего какие-либо ограничения.