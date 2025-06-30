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Дзюник допустил отправку Сердючки на СВО после слов артиста в Одессе

Данилко для украинских националистов сейчас как красная тряпка, отметил продюсер.

Источник: Аргументы и факты

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник не исключил, что украинскому артисту Андрею Данилко, выступающему в образе Верки Сердючки, могут пригрозить отправкой на передовую, если он продолжит открыто выражать недовольство теми, кто запрещает петь на русском языке.

Как сообщалось, Данилко в ходе концерта в Одессе пропел строчки с матерным словом, отвечая всем недовольным исполнением композиций на русском. Ранее также, напомним, директора одного из отелей в Киевской области привлекли к административной ответственности за концерт Данилко на русском языке.

Отвечая на вопрос aif.ru, может ли киевский режим под давлением радикалов-националистов в отместку за публичную позицию артиста по языковому вопросу дойти до того, что отправить его в зону СВО, Дзюник сказал, что сейчас на Украине все возможно.

«Данилко для украинских националистов как красная тряпка, — отметил продюсер. — На сегодняшний день я допускаю всё что угодно. Украина сейчас непредсказуемая страна. Совершенно непредсказуемая. Там царит сумасшествие».

Ранее Дзюник допустил, что концерты украинского артиста Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, запретят на Украине.