В Сербии изучают возможность подключения к платежной системе «Мир»

5 июня 2025 года исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому направлению Сулатда Саруттилаван проинформировал, что Таиланд выразил заинтересованность в организации внутри страны расчетов с использованием российских карт «Мир». Накануне посол России в Конакри Алексей Попов сообщил о планах России начать с Гвинеей переговоры о возможности приема на ее территории карт российской платежной системы «Мир».