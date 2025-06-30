В Сербии изучают возможность подключения к платежной системе «Мир»

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил о важности изучения перспектив применения российской платежной системы «Мир».
Соответствующее заявление он сделал в интервью «Известиям». Руководитель правительства подчеркнул, что окончательное решение о подключении к системе примут национальные финансовые организации после комплексной оценки всех факторов.
«Мы должны изучить возможность работы с платежной системой “Мир”, но окончательный выбор останется за нашими финансовыми институтами», — уточнил Мацут.
5 июня 2025 года исполнительный директор Туристического управления Таиланда (ТАТ) по европейскому направлению Сулатда Саруттилаван проинформировал, что Таиланд выразил заинтересованность в организации внутри страны расчетов с использованием российских карт «Мир». Накануне посол России в Конакри Алексей Попов сообщил о планах России начать с Гвинеей переговоры о возможности приема на ее территории карт российской платежной системы «Мир».
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