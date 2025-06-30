Слуцкий хочет проверить разработчиков «Шедеврума» на дискредитацию армии

«Просишь космонавта без американского флага — отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя. Делаешь иной запрос на патриотическую тематику — снова “звездно-полосатые” картинки и комиксы. Это точно отечественное приложение от российского разработчика? Будем разбираться. Направим обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки по факту возможного наличия в действиях разработчика ИИ признаков уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснил председатель ЛДПР.