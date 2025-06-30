Слуцкий хочет проверить разработчиков «Шедеврума» на дискредитацию армии

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий проверил российский сервис «Шедеврум». Политик назвал работу продукта «странной». По его словам, сервис выдает одни изображения за другие. Леонид Слуцкий направит соответствующее обращение в Генпрокуратуру для проверки «Шедеврума», пишет РИА Новости.
Лидер партии уточнил, что ЛДПР не выступает против применения ИИ. Однако, по мнению Леонида Слуцкого, нейросетевые сервисы не должны противоречить законодательству или влиять на мировоззрение.
«Просишь космонавта без американского флага — отвечает, что без флага США сгенерировать космонавта нельзя. Делаешь иной запрос на патриотическую тематику — снова “звездно-полосатые” картинки и комиксы. Это точно отечественное приложение от российского разработчика? Будем разбираться. Направим обращение в Генпрокуратуру РФ для проведения проверки по факту возможного наличия в действиях разработчика ИИ признаков уголовного законодательства в части дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснил председатель ЛДПР.
Тем временем, Минфин РФ и Сбер заключили сделку по сотрудничеству в сфере ИИ. Это должно помочь в совершенствовании бюджетного процесса.