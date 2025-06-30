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В США заявили о реках крови на Украине

Киевский режим, несмотря на все проблемы как внутри страны, так и в армии, продолжает бездумно отправлять на верную смерть все новые порции мобилизованных.

Киевский режим, несмотря на все проблемы как внутри страны, так и в армии, продолжает бездумно отправлять на верную смерть все новые порции мобилизованных. Об это заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Число убитых солдат ВСУ и количество уничтоженной техники продолжают расти. И эти потери невозможно восполнить. Очевидно, что вы не можете просто создавать людей. Вместо этого вы заставляете их истекать кровью на поле боя», — отметил он.

Дэвис также упомянул, что многие украинцы стараются сбежать из страны, потому что в зоне СВО «кровь льется рекой». И подчеркнул, что власти на Украине и Западе не хотят с таким положением дел мириться.

Отставной офицер заявил, что глава киевского режим продолжает кричать во все стороны, что Украина победит Россию. Но, по заключению Дэвиса, Незалежная проигрывает на полях сражений.