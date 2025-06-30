Рогов рассказал о судьбе без вести пропавших в Крынках военных ВСУ

На днях в Киеве родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести в районе села Крынки, провели акцию протеста. Участники митинга требовали от властей активизировать поиски солдат и предоставить информацию об их судьбе. На Площади Независимости были установлены надувные лодки, символизирующие средства переправы через Днепр, которые, по словам родственников, не обеспечивали достаточную защиту.