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Рогов рассказал о судьбе без вести пропавших в Крынках военных ВСУ

Большинство украинских военных, числящихся пропавшими без вести в районе Крынок Херсонской области, скорее всего, погибли. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Источник: Life.ru

Он отметил, что село Крынки стало местом гибели тысяч солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), при этом пропавшими без вести считаются не менее двух тысяч человек.

«Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр», — цитирует его РИА «Новости».

По словам Рогова, киевский режим отправлял своих солдат на верную смерть, что свойственно «потерявшемуся в реалиях тирану, который знает, что ему ничего не будет за военные и античеловеческие преступления».

Крынки — село на левом берегу Днепра. С 2023 года ВСУ пытались закрепиться в этом районе, но были выбиты, территория зачищена.

На днях в Киеве родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести в районе села Крынки, провели акцию протеста. Участники митинга требовали от властей активизировать поиски солдат и предоставить информацию об их судьбе. На Площади Независимости были установлены надувные лодки, символизирующие средства переправы через Днепр, которые, по словам родственников, не обеспечивали достаточную защиту.