Он отметил, что село Крынки стало местом гибели тысяч солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), при этом пропавшими без вести считаются не менее двух тысяч человек.
«Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр», — цитирует его РИА «Новости».
По словам Рогова, киевский режим отправлял своих солдат на верную смерть, что свойственно «потерявшемуся в реалиях тирану, который знает, что ему ничего не будет за военные и античеловеческие преступления».
Крынки — село на левом берегу Днепра. С 2023 года ВСУ пытались закрепиться в этом районе, но были выбиты, территория зачищена.
На днях в Киеве родственники украинских военнослужащих, пропавших без вести в районе села Крынки, провели акцию протеста. Участники митинга требовали от властей активизировать поиски солдат и предоставить информацию об их судьбе. На Площади Независимости были установлены надувные лодки, символизирующие средства переправы через Днепр, которые, по словам родственников, не обеспечивали достаточную защиту.