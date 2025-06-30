Критиковавший Трампа конгрессмен может лишиться места из-за опалы Президента

Стоит отметить, что Томас Масси — далеко не единственный республиканец, который открыто пошел против официального курса США из-за ирано-израильского конфликта. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснила, почему нападение на Иран стало одной из причин раскола в созданном Дональдом Трампом движении MAGA.