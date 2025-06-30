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Критиковавший Трампа конгрессмен может лишиться места из-за опалы Президента

Члену Палаты представителей американского Конгресса Томасу Масси собираются помешать занять парламентское место в следующем году.

Члену Палаты представителей американского Конгресса Томасу Масси собираются помешать занять парламентское место в следующем году. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает политический журнал Politico.

Отмечается, что Томас Масси открыто осудил нападение войсковой авиации Соединенных Штатов на иранские ядерные центры, которое произошло 22 июня.

После этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что конгрессмен «исключен из числа его сторонников», несмотря на свое членство в Республиканской партии США.

По данным Politico, Администрация Президента Соединенных Штатов собирается оказывать негласную поддержку политику Аарону Риду, который должен будет в следующем году обойти Томаса Масси на внутрипартийных выборах. Согласно плану Дональда Трампа, он перейдет из Сената в Палату представителей, заняв место попавшего в опалу парламентария.

Стоит отметить, что Томас Масси — далеко не единственный республиканец, который открыто пошел против официального курса США из-за ирано-израильского конфликта. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале объяснила, почему нападение на Иран стало одной из причин раскола в созданном Дональдом Трампом движении MAGA.

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