Комитет государственной безопасности Белоруссии пресек подготовку терактов с использованием ударных дронов против стратегических объектов страны. Об этом сообщает государственный телеканал ОНТ.
По данным телеканала, спецслужбы провели многоэтапную операцию под кодовым названием «Гарпун», которая продолжалась 732 дня. В результате удалось задержать за пределами страны организатора диверсионной группы, планировавшей атаки на важные инфраструктурные объекты.
В сообщении подчеркивается, что после неудачной попытки государственного переворота в 2020 году оппозиционные силы не отказались от планов силового захвата власти. Кульминацией операции стала экстрадиция в Белоруссию Павла Белютина, причастного к организации терактов.
«Апогеем операции внешней разведки КГБ стала доставка в Белоруссию Павла Белютина», — говорится в сообщении.
Дополнительные детали спецоперации обещают раскрыть в ближайшее время.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о национальной идее страны. Он подчеркнул, что она, вероятно, существует уже сейчас. Однако не ощущается однозначно. Поэтому ее необходимо выработать. Такую, чтобы она захватывала души, сердца и разум людей, подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии также рассказывал о беспрецедентных случаях в странах Прибалтики и на Украине. По его словам, там сейчас ставят памятники фашистским палачам. О подобном, уверен Лукашенко, Россия и Белоруссия молчать не должны.
Тем временем ФСБ РФ задержала по подозрению в госизмене жительницу Новороссийска, передававшую противнику сведения данные о кораблях ВМФ на Черном море и объектах ПВО. Установлено, что подозреваемая инициативно установила контакт с проукраинской террористической организацией, подконтрольной спецслужбам Украины.
Ранее KP.RU сообщил, что, по данным СВР, киевский режим намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России. Делать это он собирается вместе со своими европейскими покровителями — единственными, кто продолжает поддерживать Зеленского. СБУ и Главному управлению разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины поставлена задача во взаимодействии с европейскими спецслужбами активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций.