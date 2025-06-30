Жительница Сербии рассказала об опытных «переворотчиках» среди протестующих

Жительница Сербии Ольга Годицкая-Младенович рассказала aif.ru, как изменился состав протестующих с ноября прошлого года, когда митинги только начались.
Как сообщалось, в субботу студенты и сторонники сербской оппозиции устроили акцию протеста в Белграде, перекрыв площадь в центре города, а также прилегающие улицы. Протестующие потребовали проведения досрочных президентских выборов и роспуска парламента. Глава государства Александр Вучич этот ультиматум отклонил. Изначально поводом для акций стала трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде — в результате обрушения бетонного козырька там в ноябре прошлого года погибли 16 человек.
«Состав протестных колонн меняется на глазах. Зимой это были студенты, часто почти дети. Сейчас это здоровенные накаченные парни и мужчины. Что вызывает вопросы», — отметила Годицкая-Младенович.
Она констатировала, что состав участников протестов начал меняться примерно с апреля, а 28 июня, по ее словам, «толпа напоминала киевскую».
«Среди протестующих много профессиональных переворотчиков. Многие из Хорватии, были замечены украинцы из Европы. В соседних странах есть лагеря подготовки, это не секрет», — поделилась женщина.
Ранее сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с aif.ru выразил уверенность, что главным организатором протестов в Сербии являются западные страны, которые хотят сместить нынешнее правительство и президента Вучича из-за дружественных связей с Россией.
Спикер парламента Сербии и бывший премьер-министр Ана Брнабич заявила, что участники акции протеста выступили с призывами, угрожающими целостности страны.