Жительница Сербии рассказала об опытных «переворотчиках» среди протестующих

Как сообщалось, в субботу студенты и сторонники сербской оппозиции устроили акцию протеста в Белграде, перекрыв площадь в центре города, а также прилегающие улицы. Протестующие потребовали проведения досрочных президентских выборов и роспуска парламента. Глава государства Александр Вучич этот ультиматум отклонил. Изначально поводом для акций стала трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде — в результате обрушения бетонного козырька там в ноябре прошлого года погибли 16 человек.