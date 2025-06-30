ВС России развернули подземные госпитали в зоне СВО

В российской военной медицине произошло сразу несколько прорывных событий. Одно из них — это способность развертывания военных госпиталей под землей рядом с линией боевого соприкосновения, рассказал капитан медслужбы группировки войск «Днепр» с позывным «Ардуан», передает РИА Новости.
«Вы видите сами, все вроде как вполне прилично выглядит. И снаружи никто никогда не подумает, что под землей может быть вот такое построено. Этот подземный госпиталь», — пояснил военврач.
Ардуан особо отметил, что здесь применяется комплексный подход. Сюда входят вопросы логистики, организационные мероприятия, скрытое развертывание на местности.
Еще одним прорывом в военной медицине он назвал массовое использование сухой плазмы. Она позволяет спасти жизни раненым бойцам, которым приходится ждать эвакуации из-за активности вражеских дронов, атакующих медицинские группы.