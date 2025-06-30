Стало известно, кто убедил Трампа нанести удар по Ирану

Сенатор-республиканец Линдси Грэм*, несмотря на долгую и нервную историю отношений с президентом США Дональдом Трампом, вновь оказался рядом с ним — в роли доверенного советника по вопросам войны и мира. По данным Wall Street Journal, именно он убедил хозяина Белого дома одобрить удар по Ирану, хотя тот изначально колебался.