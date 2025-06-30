ТОФ на учениях в Японском море поразил крылатыми ракетами морские цели

В ведомстве уточнили, что флагман Тихоокеанского флота, ракетный крейсер «Варяг», осуществил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Вулкан». Две ракетные катерные ударные группы выпустили четыре крылатые ракеты «Москит». Боевой расчёт берегового ракетного комплекса «Бастион», развернутый на побережье Приморского края, произвёл пуск крылатой ракеты «Оникс». Район проведения стрельб был заранее закрыт для судоходства и полётов авиации. Адмирал Александр Моисеев, главнокомандующий Военно-морским флотом РФ, отметил высокий уровень подготовки и профессионализм личного состава Тихоокеанского флота на всех этапах учений.