Жительница Сербии рассказала, что белградцы устали от протестов

Жительница Сербии Ольга Годицкая-Младенович рассказала aif.ru, какая складывается обстановка в Белграде в связи с протестами.
Как сообщалось, в субботу студенты и сторонники сербской оппозиции устроили акцию протеста в Белграде, перекрыв площадь в центре города, а также прилегающие улицы. Протестующие потребовали проведения досрочных президентских выборов и роспуска парламента. Глава государства Александр Вучич этот ультиматум отклонил. Изначально поводом для акций стала трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде — в результате обрушения бетонного козырька там в ноябре прошлого года погибли 16 человек.
«Последний год людям тяжело, и они возмущены мягкостью властей. Шум, беспорядок, наглые опасные выходки протестующих всех достали. Зимой люди в центре Белграда не спали несколько месяцев нормально из-за постоянного боя кастрюль, свистков, музыки и танцев. Часто были перекрыты дороги и мосты. Царил хаос. Но сейчас белградцы привыкли. Просто ругаются и молча идут пешком в обход мест протестных акций. Похожая ситуация, но чуть более спокойная в Нише и в Нови-Саде», — поделилась Годицкая-Младенович.
Женщина также ответила на вопрос aif.ru, опасно ли сейчас находится на улицах Белграда из-за вспыхнувших с новой силой протестов.
«Я думаю, нет. Если не лезть в толпу к блокадерам (ред. — протестующим, препятствующим в определенной зоне движению людей, транспорта, силовиков)», — отметила жительница Сербии.
Ранее сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с aif.ru выразил уверенность, что главным организатором протестов в Сербии являются западные страны, которые хотят сместить нынешнее правительство и президента Вучича из-за дружественных связей с Россией.
Спикер парламента Сербии и бывший премьер-министр Ана Брнабич заявила, что участники акции протеста выступили с призывами, угрожающими целостности страны.