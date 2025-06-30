Жительница Сербии рассказала, что белградцы устали от протестов

«Последний год людям тяжело, и они возмущены мягкостью властей. Шум, беспорядок, наглые опасные выходки протестующих всех достали. Зимой люди в центре Белграда не спали несколько месяцев нормально из-за постоянного боя кастрюль, свистков, музыки и танцев. Часто были перекрыты дороги и мосты. Царил хаос. Но сейчас белградцы привыкли. Просто ругаются и молча идут пешком в обход мест протестных акций. Похожая ситуация, но чуть более спокойная в Нише и в Нови-Саде», — поделилась Годицкая-Младенович.