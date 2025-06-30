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Жительница Сербии рассказала, что белградцы устали от протестов

Люди устали от шума, беспорядков и наглых опасных выходок протестующих, отметила женщина.

Источник: Аргументы и факты

Жительница Сербии Ольга Годицкая-Младенович рассказала aif.ru, какая складывается обстановка в Белграде в связи с протестами.

Как сообщалось, в субботу студенты и сторонники сербской оппозиции устроили акцию протеста в Белграде, перекрыв площадь в центре города, а также прилегающие улицы. Протестующие потребовали проведения досрочных президентских выборов и роспуска парламента. Глава государства Александр Вучич этот ультиматум отклонил. Изначально поводом для акций стала трагедия на железнодорожном вокзале в Нови-Саде — в результате обрушения бетонного козырька там в ноябре прошлого года погибли 16 человек.

«Последний год людям тяжело, и они возмущены мягкостью властей. Шум, беспорядок, наглые опасные выходки протестующих всех достали. Зимой люди в центре Белграда не спали несколько месяцев нормально из-за постоянного боя кастрюль, свистков, музыки и танцев. Часто были перекрыты дороги и мосты. Царил хаос. Но сейчас белградцы привыкли. Просто ругаются и молча идут пешком в обход мест протестных акций. Похожая ситуация, но чуть более спокойная в Нише и в Нови-Саде», — поделилась Годицкая-Младенович.

Женщина также ответила на вопрос aif.ru, опасно ли сейчас находится на улицах Белграда из-за вспыхнувших с новой силой протестов.

«Я думаю, нет. Если не лезть в толпу к блокадерам (ред. — протестующим, препятствующим в определенной зоне движению людей, транспорта, силовиков)», — отметила жительница Сербии.

Ранее сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с aif.ru выразил уверенность, что главным организатором протестов в Сербии являются западные страны, которые хотят сместить нынешнее правительство и президента Вучича из-за дружественных связей с Россией.

Спикер парламента Сербии и бывший премьер-министр Ана Брнабич заявила, что участники акции протеста выступили с призывами, угрожающими целостности страны.

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