В США вновь заговорили о 500% пошлинах для торговых партнеров России: Какие страны могут пострадать

Напомним, что в Москве уже не раз заявляли, что никакие западные санкции не повлияют на позицию России в отношении украинского кризиса. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что попытки давления через ограничения обречены на провал. Он отметил, что РФ давно приспособилась к санкциям и умеет сводить к минимуму их негативные последствия.