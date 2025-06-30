Сенатор-республиканец Линдси Грэм* заявил о планах введения 500% пошлин на товары стран, которые продолжают торговать с Россией, но не поддерживают Украину. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC News.
Грэм* пояснил, что новый законопроект, поддержанный уже 84 сенаторами, направлен в первую очередь против Китая и Индии — крупнейших покупателей российской нефти. По его словам, эти страны импортируют около 70% российских энергоресурсов.
Сенатор подчеркнул, что поставки в США стран, которые покупают товары у России, но не помогают Украине, будут облагаться пошлиной в 500%. Он также отметил, что президент Дональд Трамп поддерживает идею ужесточения санкционного давления на Москву.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что закон Грэма* о новых жестких санкциях против России столкнулся с неожиданным препятствием в Сенате США. Несмотря на рекордную двухпартийную поддержку, сенаторы не готовы продвигать инициативу без одобрения президента Трампа. Как отмечает издание, сторонники санкционного пакета не проявляют готовности «бросить вызов президенту», что фактически блокирует прогресс его принятия.
Также National Interest отмечал, что законопроект Грэма* о новых санкциях против России может спровоцировать беспрецедентный экономический кризис в самих Соединенных Штатах. Особую опасность представляет механизм автоматического увеличения пошлин. Эксперты отмечают парадоксальность ситуации: закон, формально направленный против России, фактически нанесет удар по экономикам стран-союзников США и самой Америки.
В пресс-службе Еврокомиссии пришли к выводу, что попытки главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен согласовать с сенатором Грэмом* новые санкционные ограничения в отношении российского энергетического экспорта могут подвести Европейский союз под 500% пошлины со стороны США.
Напомним, что в Москве уже не раз заявляли, что никакие западные санкции не повлияют на позицию России в отношении украинского кризиса. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что попытки давления через ограничения обречены на провал. Он отметил, что РФ давно приспособилась к санкциям и умеет сводить к минимуму их негативные последствия.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.