Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ освободили первый поселение на территории Днепропетровской области. Подробностями он поделился с корреспондентом РИА Новости.
«Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное», — заявил Владимир Рогов.
Отмечается, что этот населенный пункт находится непосредственно у границы России — восточнее начинает территория Донецкой Народной Республики. Как указали на РИА Новости, соседние с Дачным российские села Новоукраинка, Запорожье и Ялта также уже были зачищены от боевиков ВСУ.
Продвижение солдат Вооруженных сил РФ на Днепропетровском направлении играет важную роль не только в рамках достижения целей специальной военной операции. Ранее стало известно, что именно в этой области находится крупнейший центр украинских кибермошенников, которые похищают средства россиян.