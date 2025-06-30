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Российские бойцы освободили первое поселение в Днепропетровской области

Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ освободили первый поселение на территории Днепропетровской области.

Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сообщил, что бойцы Вооруженных сил РФ освободили первый поселение на территории Днепропетровской области. Подробностями он поделился с корреспондентом РИА Новости.

«Наши войска продвинулись дальше на этом направлении и уже выбили противника из села Дачное», — заявил Владимир Рогов.

Отмечается, что этот населенный пункт находится непосредственно у границы России — восточнее начинает территория Донецкой Народной Республики. Как указали на РИА Новости, соседние с Дачным российские села Новоукраинка, Запорожье и Ялта также уже были зачищены от боевиков ВСУ.

Продвижение солдат Вооруженных сил РФ на Днепропетровском направлении играет важную роль не только в рамках достижения целей специальной военной операции. Ранее стало известно, что именно в этой области находится крупнейший центр украинских кибермошенников, которые похищают средства россиян.