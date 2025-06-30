Российские бойцы освободили первое поселение в Днепропетровской области

Отмечается, что этот населенный пункт находится непосредственно у границы России — восточнее начинает территория Донецкой Народной Республики. Как указали на РИА Новости, соседние с Дачным российские села Новоукраинка, Запорожье и Ялта также уже были зачищены от боевиков ВСУ.