В Иране ожидали более мощных ударов США: Тегеран рассказал об итогах атаки

Власти Ирана считали, что удары США по иранским ядерным объектам будут более разрушительными, чем оказались на деле, написала газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Журналисты утверждают, что получили доступ к личной переписке высокопоставленных чиновников из этой ближневосточной страны, которые обсудили американскую атаку. Появившаяся информация идёт вразрез с заявлениями Вашингтона о полном уничтожении иранской ядерной программы.
Трамп сравнивал атаку на цели в Иране с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки.
Американский президент Дональд Трамп 25 июня заявил, что удары США по ядерным объектам Ирана сравнимы с атомной бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
Глава Белого дома также признал, что, не задумываясь, повторил бы атаку, если бы стало известно, что иранская сторона владеет ураном с уровнем обогащения, с помощью которого можно создать ядерное оружие.
Трамп заявил, что Иран является разрушенной страной без будущего.
Президент США также выразил мнение, что Иран превратился в разрушенную страну, у которой нет будущего. Так он отреагировал на слова высшего руководителя Ирана Али Хаменеи о победе Тегерана над Израилем.
Американский лидер посоветовал ближневосточному государству вернуться «в рамки мирового порядка». По мнению Трампа, в противном случае ситуация для Ирана будет становиться всё хуже.
Иранский МИД признал, что удары США нанесли ущерб ядерным объектам.
Представитель МИД Ирана Исмаил Хатаки 25 июня впервые признал, американская атака нанесла ущерб ядерным объектам в стране. Вместе с тем чиновник не стал раскрывать подробности.
Али Хаменеи, в свою очередь, опроверг заявления США об уничтожении целей. Он уточнил, что объекты не пострадали. Аятолла подчеркнул, что американская сторона не достигла своих целей.
Высший руководитель также предупредил, что в случае нового нападения Вашингтона и его союзников на Иран «агрессия обойдется им дорого».
США могли предупредить Иран об ударах заранее.
Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор утверждает, что США уведомили Иран об ударах по ядерным объектам «за два часа» до их нанесения.
Других деталей он не привёл.
Напомним, 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, атаковав цели на иранской территории. Тегеран нанёс ответные удары по израильским объектам. В ночь на 22 июня США присоединились к Израилю и атаковали ядерные комплексы в Иране. 24 июня Трамп написал, что иранская и израильская стороны договорились о прекращении огня.