Экс-министр обороны получил должность в Совете безопасности

Жаксылыков Руслан Фатихович родился 4 марта 1966 года в Алматинской области. В 1987 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И. С. Конева. В 1996 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе по специальности командно-штабная оперативно-тактическая войсковая разведка. В 2004 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации. Специальность — военная безопасность государства. Кандидат педагогических наук. Воинское звание — генерал-лейтенант.