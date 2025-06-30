Экс-министр обороны получил должность в Совете безопасности

Распоряжением главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен первым заместителем секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Жаксылыков Руслан Фатихович родился 4 марта 1966 года в Алматинской области. В 1987 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище им. И. С. Конева. В 1996 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе по специальности командно-штабная оперативно-тактическая войсковая разведка. В 2004 году окончил Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации. Специальность — военная безопасность государства. Кандидат педагогических наук. Воинское звание — генерал-лейтенант.
В 2003 году избирался депутатом Шымкентского городского маслихата 3-го созыва.
С 1987 по 2006 год — проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения Внутренних войск МВД Республики Казахстан.
С 2006 по 2007 год — заместитель командующего Внутренними войсками МВД Республики Казахстан.
С 2007 по 2008 год — первый заместитель командующего Внутренними войсками — начальник главного штаба Внутренних войск МВД Республики Казахстан.
С 4 сентября 2008 года — командующий Внутренними войсками МВД Республики Казахстан.
С 2013 по 2014 год — главнокомандующий Внутренними войсками МВД Республики Казахстан.
С 24 апреля 2014 года — главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан.
С сентября 2021 года — заместитель министра внутренних дел — главнокомандующий Национальной гвардией.
С января 2022 года — июнь 2025 года — министр обороны Республики Казахстан.