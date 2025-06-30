Норвегия взяла курс на обрыв связей с Россией, заявил посол

«Не стал бы гадать в отношении перспектив возвращения норвежских компаний в Россию. Исхожу из того, что вопрос будет решаться российской стороной на основе прагматичного подхода и с учетом действий этих компаний в предыдущие годы», — сказал Корчунов, отвечая на вопрос о том, планируют ли норвежские компании вернуться на российский рынок и заинтересована ли в этом Москва.