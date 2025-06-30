Норвегия взяла курс на обрыв связей с Россией, заявил посол

«С сожалением отмечаю, что Норвегией взят курс на конфронтацию и обрыв торгово-экономических связей. Знаю также, что норвежский бизнес пострадал в результате направленных против России санкций», — сказал дипломат.
По словам посла, многие, опасаясь преследования, воздерживаются от взаимодействия с Россией, но есть и те, кто проявляет заинтересованность в восстановлении связей.
«Не стал бы гадать в отношении перспектив возвращения норвежских компаний в Россию. Исхожу из того, что вопрос будет решаться российской стороной на основе прагматичного подхода и с учетом действий этих компаний в предыдущие годы», — сказал Корчунов, отвечая на вопрос о том, планируют ли норвежские компании вернуться на российский рынок и заинтересована ли в этом Москва.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с «чистого поля», указывал он.