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Норвегия взяла курс на обрыв связей с Россией, заявил посол

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Норвегия взяла курс на обрыв торгово-экономических связей с Россией, норвежский бизнес пострадал из-за введенных против РФ санкций, однако есть и те, кто проявляет заинтересованность в восстановлении связей, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Осло Николай Корчунов.

Источник: © РИА Новости

«С сожалением отмечаю, что Норвегией взят курс на конфронтацию и обрыв торгово-экономических связей. Знаю также, что норвежский бизнес пострадал в результате направленных против России санкций», — сказал дипломат.

По словам посла, многие, опасаясь преследования, воздерживаются от взаимодействия с Россией, но есть и те, кто проявляет заинтересованность в восстановлении связей.

«Не стал бы гадать в отношении перспектив возвращения норвежских компаний в Россию. Исхожу из того, что вопрос будет решаться российской стороной на основе прагматичного подхода и с учетом действий этих компаний в предыдущие годы», — сказал Корчунов, отвечая на вопрос о том, планируют ли норвежские компании вернуться на российский рынок и заинтересована ли в этом Москва.

Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с «чистого поля», указывал он.

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