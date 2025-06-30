В Красноярске задержан бизнесмен Ишхан Арутюнян, родственник советника мэра

Ишхан Арутюнян, 64 года, является родственником Артура Арутюняна, который ранее был арестован в марте и занимает должность советника мэра Красноярска. Бизнесмена подозревают в даче взятки бывшему начальнику ГИБДД Красноярска Андрею Сиротинину. По версии следствия, он отремонтировал квартиру полицейского в обмен на успешную сдачу экзамена на водительские права. Как сообщает KrasMash, полицейский также за взятки делал красивые номера.