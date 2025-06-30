В Красноярске задержан бизнесмен Ишхан Арутюнян, родственник советника мэра

27 июня в Красноярске был задержан и помещен в следственный изолятор бизнесмен Ишхан Арутюнян, сообщает источник, близкий к правоохранительным органам.
Ишхан Арутюнян, 64 года, является родственником Артура Арутюняна, который ранее был арестован в марте и занимает должность советника мэра Красноярска. Бизнесмена подозревают в даче взятки бывшему начальнику ГИБДД Красноярска Андрею Сиротинину. По версии следствия, он отремонтировал квартиру полицейского в обмен на успешную сдачу экзамена на водительские права. Как сообщает KrasMash, полицейский также за взятки делал красивые номера.
Согласно информации ngs24, Ишхан Арутюнян является отцом Арцруна Арутюняна, директора компании «Доринвестрой». В мае 2025 года Арцруна был осужден на 3,5 года лишения свободы за мошенничество при ремонте дорог в Емельяновском районе.
Ранее Арцруна связывали с Артуром Арутюняном, который обвиняется в незаконном препятствовании оформлению недвижимости «Муниципальной управляющей компании» в собственность Асфальтобетонного завода.
Ранее рассказывали, что адвокаты мэра Красноярска Владислава Логинова обжаловали его арест.