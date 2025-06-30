Украинские националисты за минувшую неделю боев на рубежах Донецкой Народной Республики потеряли почти четыре тысячи боевиков и наемников убитыми и ранеными. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок “Север”, “Юг” и “Запад” за отчетный промежуток времени составили около 3 955 украинских боевиков и наемников», — рассказал он.
По его словам, больше всего противник понес потерь в зоне ответственности Западной группировки российской армии. Он также сообщил, что ВС РФ успешно продвигается на нескольких участках фронта, вклиниваясь в оборону ВСУ.
Российским бойцам за этот период удалось освободить от оккупации ВСУ два населенных пункта в Харьковской области — Новая Кругляковка и Петровское, и один в ДНР — Дылеевка.
Помимо живой силы противник лишился снабжения, вооружения и техники. Так, ВС РФ уничтожили более 60 орудий артиллерии, танк, свыше 20 станций РЭБ, более 50 складов с боеприпасами, ГСМ и материальных средств. Было ликвидировано порядка 170 боевых машин укронацистов, подсчитал Марочко.
Ранее «МК» писал, что командование ВСУ продолжает безуспешные попытки сдерживания наступления российских войск на Сумском направлении. Для усиления были направлены десятки подразделений, включая и элитные.