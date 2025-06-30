Главный банк мира прогнозирует нестабильность в финансовой системе

В то же время главный экономический аналитик BIS Хен Сон Шин подчеркнул резкое ослабление американской валюты: с начала текущего года доллар обесценился примерно на десять процентов. Однако аналитик признал, что пока ещё слишком рано делать выводы, учитывая, что суверенные фонды и центральные банки действуют медленно.