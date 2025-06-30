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Главный банк мира прогнозирует нестабильность в финансовой системе

Международная торговая напряжённость способна вызвать серьёзные сдвиги в глобальной финансовой структуре. Об этом говорится в докладе Банка международных расчётов (BIS), который приводит агентство Reuters.

Источник: Life.ru

Глава BIS Агустин Карстенс, уходящий в отставку, отметил, что торговая конфликтная политика, запущенная Соединёнными Штатами, разрушает сложившийся ранее экономический уклад. Мировая экономика стоит на пороге перемен, вступая в фазу «повышенной неопределённости и нестабильности». Такая трансформация ставит под сомнение надёжность центральных банков и других ключевых финансовых институтов.

«Мировая экономика переживает “переломный момент”, вступая в “новую эру повышенной неопределённости и непредсказуемости”, которая испытывает на прочность доверие общества к институтам, включая центральные банки», — говорится в материале.

Особое внимание в отчёте уделено росту протекционистских мер и разделению международных торговых потоков. Это усиливает затяжной спад в экономическом развитии. Современный мировой рынок испытывает всё больше сложностей при адаптации к новым вызовам. Дополнительными факторами давления выступают демографические изменения, климатические трансформации, геополитическая нестабильность и сбои в логистических цепочках.

В то же время главный экономический аналитик BIS Хен Сон Шин подчеркнул резкое ослабление американской валюты: с начала текущего года доллар обесценился примерно на десять процентов. Однако аналитик признал, что пока ещё слишком рано делать выводы, учитывая, что суверенные фонды и центральные банки действуют медленно.

А ранее на Западе обвинили американского лидера Дональда Трампа в ослаблении доллара, который обновил многолетние минимумы по отношению к евро и швейцарскому франку. Как отмечают в СМИ, это произошло после сообщений о возможном вмешательстве администрации президента США в работу Федеральной резервной системы.

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