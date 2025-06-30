Одесситы сообщают о мощном взрыве и пожаре на производственном объекте ВСУ

На данный момент в России никто официально не прокомментировал достоверность поступающих из Одессы сообщений. Однако ранее, 29 июня, стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по критическим объектам ВСУ с помощью модернизированных беспилотников «Герань-2».