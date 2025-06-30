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Одесситы сообщают о мощном взрыве и пожаре на производственном объекте ВСУ

Жители Одессы сообщают о мощной детонации в пределах городской агломерации, которая произошла в ночь на 30 июня.

Жители Одессы сообщают о мощной детонации в пределах городской агломерации, которая произошла в ночь на 30 июня. Подробности приводит Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» вместе со снятыми очевидцами видео.

«Мощный удар и огромный пожар на объекте врага у Одессы», — сообщили авторы материала.

По данным канала «Военкоры Русской Весны», взрыв произошел на производственном предприятии. Причины детонации не известны.

При просмотре опубликованных видеороликов можно заметить огромный столб дыма и яркое красное зарево над городской застройкой.

На данный момент в России никто официально не прокомментировал достоверность поступающих из Одессы сообщений. Однако ранее, 29 июня, стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по критическим объектам ВСУ с помощью модернизированных беспилотников «Герань-2».