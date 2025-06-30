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Посол: визит президента Ирана в Беларусь может быть реализован в 2025 году

Посол сказал, что перенесенный визит президента Ирана в Беларусь намерены реализовать в 2025.

Источник: REUTERS

Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи в эфире «Первого информационного телеканала» отметил, что визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Беларусь может быть реализован в 2025 году.

— Пока еще сроки и даты визита не определены, но мы рассчитываем, что можем его реализовать в 2025 году, — акцентировал внимание посол.

Президент Ирана должен был находиться с официальным визитом в Минске 26 и 27 июня на мероприятиях по линии Евразийского экономического союза. Однако Масуд Пезешкиан на данных мероприятиях присутствовал по видеосвязи, поскольку сложная обстановка в регионе заставила его изменить планы.