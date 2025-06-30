Посол: визит президента Ирана в Беларусь может быть реализован в 2025 году

Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Беларуси Алиреза Санеи в эфире «Первого информационного телеканала» отметил, что визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Беларусь может быть реализован в 2025 году.
— Пока еще сроки и даты визита не определены, но мы рассчитываем, что можем его реализовать в 2025 году, — акцентировал внимание посол.
Президент Ирана должен был находиться с официальным визитом в Минске 26 и 27 июня на мероприятиях по линии Евразийского экономического союза. Однако Масуд Пезешкиан на данных мероприятиях присутствовал по видеосвязи, поскольку сложная обстановка в регионе заставила его изменить планы.