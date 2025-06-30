Посол: визит президента Ирана в Беларусь может быть реализован в 2025 году

Президент Ирана должен был находиться с официальным визитом в Минске 26 и 27 июня на мероприятиях по линии Евразийского экономического союза. Однако Масуд Пезешкиан на данных мероприятиях присутствовал по видеосвязи, поскольку сложная обстановка в регионе заставила его изменить планы.