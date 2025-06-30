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Четвёртый кандидат подал документы на выборы губернатора Иркутской области

Выборы губернатора Иркутской области назначены на 14 сентября 2025 года.

Источник: Избирательная комиссия Иркутской области

Виктор Галицков, выдвинутый ЛДПР, представил в Избирательную комиссию Иркутской области документы для участия в выборах губернатора. После проверки документов рабочая группа выдала разрешение на открытие специального избирательного счета. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области.

Для регистрации кандидату необходимо собрать 239 подписей депутатов и глав муниципалитетов, включая не менее 40 подписей от представителей районов и округов. Подписи должны быть получены минимум в 32 муниципальных образованиях региона.

Выборы губернатора Иркутской области назначены на 14 сентября 2025 года. Период выдвижения кандидатов начался 15 июня и завершится 4 июля. Ранее документы на участие подали Игорь Кобзев (от «Единой России»), Сергей Левченко (от КПРФ) и Сергей Гагаркин (самовыдвиженец).

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