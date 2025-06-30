Четвёртый кандидат подал документы на выборы губернатора Иркутской области

Виктор Галицков, выдвинутый ЛДПР, представил в Избирательную комиссию Иркутской области документы для участия в выборах губернатора. После проверки документов рабочая группа выдала разрешение на открытие специального избирательного счета. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области.
Для регистрации кандидату необходимо собрать 239 подписей депутатов и глав муниципалитетов, включая не менее 40 подписей от представителей районов и округов. Подписи должны быть получены минимум в 32 муниципальных образованиях региона.
Выборы губернатора Иркутской области назначены на 14 сентября 2025 года. Период выдвижения кандидатов начался 15 июня и завершится 4 июля. Ранее документы на участие подали Игорь Кобзев (от «Единой России»), Сергей Левченко (от КПРФ) и Сергей Гагаркин (самовыдвиженец).