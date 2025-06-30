На Украине назвали главный страх Зеленского перед выборами

Киевский режим работает над возможными схемами, как им предотвратить голосование на выборах украинцев, которые сбежали из страны и находятся в странах Евросоюза. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по обвинению госизмене.
«Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская “демократия” отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство, а те, кто называет себя власть — это шайка мародеров и убийц», — подчеркнул он.
Однако Дубинский выразил уверенность, что подобные схемы у киевского режима не пройдут. И власти сильно боятся предстоящих выборов.
Депутат предрек конец режиму Зеленского. По его мнению, до ему осталось немного. Ранее «МК» писал, что, по мнению политического эксперта Владимира Шаповалова, главарь киевской клики Зеленский постарается подтасовать результаты возможных выборов президента Украины, чтобы остаться несменяемым.