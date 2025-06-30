В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибло более 70 человек

Особенно пострадал город Газа, где, по данным медиков, за один день погибли 47 человек. Среди них оказались жители, пришедшие в пункты гуманитарной помощи, чтобы получить продукты питания — ситуация с обеспечением продовольствием в анклаве остаётся критической и продолжает ухудшаться.
Австралийская медицинская сестра Кристи Блэк отметила, что нехватка питания осложняет процесс восстановления пострадавших, а многочисленные взрывы значительно повысили уровень респираторных заболеваний среди населения.
А ранее в результате ударов Израиля по Газе погиб по меньшей мере 21 человек. Как уверяет катарский телеканал, авиация ЦАХАЛ нанесла удары по палаточному лагерю для перемещённых лиц, а также по центральным районам анклава.