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В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибло более 70 человек

В результате ударов Армии обороны Израиля по Газе погибли 72 человека. Помимо них, значительное количество гражданских получило ранения различной тяжести. Об этом сообщает Al Jazeera.

Источник: Life.ru

Особенно пострадал город Газа, где, по данным медиков, за один день погибли 47 человек. Среди них оказались жители, пришедшие в пункты гуманитарной помощи, чтобы получить продукты питания — ситуация с обеспечением продовольствием в анклаве остаётся критической и продолжает ухудшаться.

Австралийская медицинская сестра Кристи Блэк отметила, что нехватка питания осложняет процесс восстановления пострадавших, а многочисленные взрывы значительно повысили уровень респираторных заболеваний среди населения.

А ранее в результате ударов Израиля по Газе погиб по меньшей мере 21 человек. Как уверяет катарский телеканал, авиация ЦАХАЛ нанесла удары по палаточному лагерю для перемещённых лиц, а также по центральным районам анклава.

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