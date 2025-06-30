В результате израильских авиаударов по сектору Газа погибло более 70 человек

Особенно пострадал город Газа, где, по данным медиков, за один день погибли 47 человек. Среди них оказались жители, пришедшие в пункты гуманитарной помощи, чтобы получить продукты питания — ситуация с обеспечением продовольствием в анклаве остаётся критической и продолжает ухудшаться.