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Лукашенко хочет посетить могилу Фиделя Кастро вместе с его братом Раулем

Лукашенко сказал, что хочет посетить могилу Фиделя Кастро вместе с его братом Раулем.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обмена подарками в Минске с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который посетил Беларусь с официальным визитом, сказал, что хочет посетить могилу Фиделя Кастро вместе с его братом Раулем. Подробности рассказали в эфире «Первого информационного телеканала».

Президент Беларуси подарил президенту Кубы белорусский шоколад, а также набор белорусской продукции, где были мясные изделия, сыры. Со своей стороны Мигель Диас-Канель Бермудес в качестве подарка привез в Минске кубинские сигареты в оригинальной упаковке в виде типичного дома крестьянина этой страны, традиционный ром, кубинские рубашки, сделанные специально визита.

— Спасибо большое. Хочу с Кастро (речь идет про Рауля Кастро, главу Кубы и брата Фиделя Кастро. — Ред.) встретиться и съездить к Фиделю с ним, — подчеркнул Александр Лукашенко.

В ответ на это президент Кубы заявил, что Рауль Кастро очень высоко ценит президента Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил кубинский ром и обещал попробовать сигары.

Тем временем Лукашенко высказался о неприемлемости блокады, введенной США против Кубы.

Кроме того, глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил про угасание отношения к Зеленскому.

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