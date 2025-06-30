Лукашенко хочет посетить могилу Фиделя Кастро вместе с его братом Раулем

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обмена подарками в Минске с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который посетил Беларусь с официальным визитом, сказал, что хочет посетить могилу Фиделя Кастро вместе с его братом Раулем. Подробности рассказали в эфире «Первого информационного телеканала».
Президент Беларуси подарил президенту Кубы белорусский шоколад, а также набор белорусской продукции, где были мясные изделия, сыры. Со своей стороны Мигель Диас-Канель Бермудес в качестве подарка привез в Минске кубинские сигареты в оригинальной упаковке в виде типичного дома крестьянина этой страны, традиционный ром, кубинские рубашки, сделанные специально визита.
— Спасибо большое. Хочу с Кастро (речь идет про Рауля Кастро, главу Кубы и брата Фиделя Кастро. — Ред.) встретиться и съездить к Фиделю с ним, — подчеркнул Александр Лукашенко.
В ответ на это президент Кубы заявил, что Рауль Кастро очень высоко ценит президента Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко оценил кубинский ром и обещал попробовать сигары.
Тем временем Лукашенко высказался о неприемлемости блокады, введенной США против Кубы.
Кроме того, глава МИД Беларуси Максим Рыженков заявил про угасание отношения к Зеленскому.