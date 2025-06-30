Лукашенко хочет посетить могилу Фиделя Кастро вместе с его братом Раулем

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время обмена подарками в Минске с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который посетил Беларусь с официальным визитом, сказал, что хочет посетить могилу Фиделя Кастро вместе с его братом Раулем. Подробности рассказали в эфире «Первого информационного телеканала».