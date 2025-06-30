В Бердске Новосибирской области появится вице-мэр по вопросам СВО

Администрация Бердска рассматривает возможность введения новой должности — заместителя мэра по вопросам, связанным со специальной военной операцией (СВО). Вопрос о создании такой структуры будет вынесен на внеочередную сессию городского совета 3 июля. Об этом пишет «Бердск онлайн».
Если депутаты одобрят инициативу, Бердск станет первым муниципалитетом в Новосибирской области, где появится официальная должность вице-мэра, отвечающего за взаимодействие с участниками СВО и решение связанных с этим вопросов.
Сейчас у мэра Бердска пять заместителей: первый вице-мэр, а также замы по экономике, строительству, социальной сфере и финансам. Новая должность, по информации СМИ, будет выделена отдельно, а её задачи, вероятно, будут включать поддержку семей мобилизованных, помощь ветеранам боевых действий и координацию с профильными федеральными структурами.
Инициатива подчеркивает усилия местных властей по системной поддержке участников СВО и их семей на муниципальном уровне.