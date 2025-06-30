В Бердске Новосибирской области появится вице-мэр по вопросам СВО

Сейчас у мэра Бердска пять заместителей: первый вице-мэр, а также замы по экономике, строительству, социальной сфере и финансам. Новая должность, по информации СМИ, будет выделена отдельно, а её задачи, вероятно, будут включать поддержку семей мобилизованных, помощь ветеранам боевых действий и координацию с профильными федеральными структурами.