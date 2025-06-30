Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-военкор и рэпер Апачев: за мою голову СБУ объявили ценный приз

Блогер, рэпер и бывшие военный корреспондент Аким Апачев отреагировал на свое объявление в розыск Службой безопасности Украины.

Блогер, рэпер и бывшие военный корреспондент Аким Апачев отреагировал на свое объявление в розыск Службой безопасности Украины. Он заявил, что он давно находится в списках на покушение со стороны спецслужб Незалежной, передает РИА Новости.

«Мне доподлинно известно, что я уже давно нахожусь в списках на устранение украинскими спецслужбами. То есть, объявлен там некий ценный приз за мою голову. Не такой большой, как у хороших людей, но, тем не менее, я в команде приличных людей. Все, кто в этом списке, все хорошие люди», — пояснил он.

Апачев таже был удивлен, что его объявили в розыск только сейчас, хотя должны были гораздо раньше. По его словам, он уже с 2014 года «действует на стороне пророссийских сил» в ДНР и на него собрана куча «достижений» на сайте «Миротворец».

Музыкант отметил, что это событие всего лишь формальность. Ранее сообщалось, что Апачева СБУ объявила в розыск. Его обвиняют в том, что он якобы скрылся от досудебного расследования.