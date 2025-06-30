Экс-военкор и рэпер Апачев: за мою голову СБУ объявили ценный приз

«Мне доподлинно известно, что я уже давно нахожусь в списках на устранение украинскими спецслужбами. То есть, объявлен там некий ценный приз за мою голову. Не такой большой, как у хороших людей, но, тем не менее, я в команде приличных людей. Все, кто в этом списке, все хорошие люди», — пояснил он.