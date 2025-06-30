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Узбекистан может создать складской комплекс и логистический центр в порту Карачи

Делегация республики обсудила с пакистанской стороной вопросы увеличения грузооборота через данный порт, упрощения транзитных процедур и налаживания взаимных логистических связей.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 30 июня — Sputnik. Узбекистан заинтересован в создании складского комплекса и логистического центра в пакистанском порту Карачи, сообщает ИА «Дунё».

В ходе визита в пакистанскую провинцию Синд посол Узбекистана Алишер Тухтаев и руководство ТПП республики встретились с администрацией порта Карачи.

Гостям рассказали о работе крупных инфраструктурных объектов в порту, процессах грузоперевозок, деятельности портовых терминалов и таможенной службы.

Стороны обсудили вопросы увеличения грузооборота через данный порт, упрощения транзитных процедур и налаживания взаимных логистических связей.

Особое внимание уделили реализации совместных проектов в области грузоперевозок, логистики и морского туризма, а также диверсификации сотрудничества в сфере морской экономики.

Администрация порта проявила большой интерес к произведенным в Узбекистане текстилю, плодоовощной и кожевенной продукции, химикатам и стройматериалам, отметив их конкурентоспособность на мировом рынке.

«Узбекская сторона выразила заинтересованность в создании современного складского комплекса и логистического центра на территории порта Карачи», — говорится в сообщении.