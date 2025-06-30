Нурлан Сауранбаев назначен министром транспорта РК

С 1991 по 1997 год — генеральный директор компании «Енбек»; С 1997 по 1998 год — исполнительный директор Конгресса предпринимателей Казахстана; С 1998 по 2000 год — директор ДП «Пассажирские перевозки» республиканского государственного предприятия «Казахстан темир жолы»; С 2000 по 2002 год — первый вице-президент ОАО «АНПЗ»; С 2002 по 2004 год — директор департамента инжиниринговых и сервисных услуг АО «Национальная компания “КазМунайГаз”; С 2004 по 2007 год — генеральный директор ТОО “ТенизСервис”; С 2007 по 2010 год — управляющий директор по транспортировке нефти, управляющий директор по сервисным проектам АО “Национальная компания “КазМунайГаз”; С 2011 по 2014 год — вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан; С 2014 по 2016 год — заместитель министра обороны Республики Казахстан; В 2017 году — руководитель организационного комитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО- 2017; С 2017 по 2018 год — аким Шымкента; С 2019 по 2021 год — заведующий Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. С апреля 2021 года — председатель правления НК “Қазақстан темір жолы”.